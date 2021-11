Pomeriggi d’autore: Luca Occhi e Giorgio Ottaviani presentano ‘Se perdo te’ alla ‘Bassani’ di Barco

Sono ambientate tra paesi e isole dell’America latina le vicende narrate da Luca Occhi e Giorgio Ottaviani nel libro ‘Se perdo te’ che giovedì 25 novembre alle 18 sarà presentato nel corso del nuovo appuntamento del ciclo ‘Pomeriggi d’autore’ nell’auditorium della biblioteca comunale Bassani di Barco (via Grosoli 42, Ferrara). Saranno presenti gli autori. L’incontro è aperto a tutti gli interessati, fino a esaurimento posti.

Alle prime luci dell’alba, Bianca ed Elena, amiche da sempre, salgono su una malandata avioneta di una compagnia locale sudamericana, per raggiungere l’arcipelago di Las Islas. Dall’altra parte del mondo, Tomas Bucci sta aspettando Katia, la sua più intima amica, alla quale ha deciso di fare un annuncio importante: quando Bianca rientrerà dalla vacanza, le chiederà di lasciare il marito e andare a vivere con lui. Bianca non tornerà mai da quel maledetto viaggio e Tomas decide di partire per scoprire la verità intorno alla scomparsa dell’amata. Inizia così una sorta di discesa all’inferno che lo vede perdere il lavoro e lasciare definitivamente l’Italia ossessionato dal tragico evento. Una storia picaresca e romantica che si snoda in America latina e che porterà alla conoscenza dei lati più oscuri dell’animo umano.