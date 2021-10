‘Pomeriggi d’autore’: Susanna Garuti racconta ‘Come le donne diventeranno libere’, giovedì 7 ottobre alla biblioteca Bassani

Sarà Susanna Garuti con il suo libro ‘Come le donne diventeranno libere’, ad aprire giovedì 7 ottobre alle 18, la rassegna di ‘Pomeriggi d’autore’ nell’auditorium della biblioteca comunale Bassani di Barco (via Grosoli 42, Ferrara). Dialogherà con l’autrice Anna Quarzi.

Il volume narra la vita, la militanza e l’impegno politico della giornalista Rina Melli (Ferrara 1882-Pavia 1958), e del suo giornale Eva (1901-1903) il primo periodico di propaganda socialista pensato esclusivamente per le donne. Attivista del Partito Socialista di Ferrara e sindacalista negli anni degli scioperi agrari tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, organizzatrice di leghe bracciantili, Rina Melli si conquistò un ruolo di primo piano per il grande contributo che diede alla causa del socialismo.

Rina Melli collaborò con diverse testate giornalistiche tra cui il Popolo di Cesare Battisti e La Difesa delle Lavoratrici, fondata da Anna Kuliscioff. Alla sua intensa attività di propaganda e come conferenziera, affiancò Eva, “il giornale delle donne del popolo” come amava definirlo, un giornale per l’educazione delle donne alla lotta di classe, all’organizzazione proletaria e per le conquiste del mondo del lavoro. Rina Melli fu senza dubbio tra quelle “donne nuove”, spesso dimenticate dalla storia, che coraggiosamente affrontarono l’emancipazione femminile, con passione e perseveranza, votate a cambiare la società per un avvenire migliore.

Ingresso fino ad esaurimento posti (con green pass e mascherina)

Info: tel. 0532 797418-414, mail [email protected]