Pomeriggio di “Letture itineranti” con la BiblioApe oggi alle 15 alla biblioteca ‘Luppi’ di Porotto

Un pomeriggio dedicato alle storie e all’intrattenimento quello in programma per oggi, venerdì 17 dicembre dalle 15 con l’iniziativa “Letture itineranti”, organizzata dalla cooperativa Le Pagine con il patrocinio del Comune di Ferrara e la partecipazione del servizio Biblioteche e archivi comunale, Avis di Porotto, Associazione di protezione civile Estense Dog e supermercato Metà di Porotto.

Si partirà alle 15 dalla biblioteca Luppi di Porotto (via Arginone 320, Ferrara) con la presentazione della BiblioApe, un’apecar trasformata in piccola biblioteca mobile, che si sposta con a bordo scaffali di libri per bambini e ragazzi e con la presenza di narratori che intratterranno bambini e famiglie con letture scelte per l’occasione.

Dalla Biblioteca Luppi la BiblioApe si sposterà nella piazza dell’Acquedotto di Porotto, dove verranno fatte letture rivolte ai più piccoli e l’evento proseguirà nel piazzale del Supermercato (via Piopponi 8), dove verrà offerta dal direttore della catena PAM una merenda (tutto confezionato in conformità con la normativa Covid). Quest’ultima sosta darà l’opportunità di ascoltare la narrazione di storie e aneddoti della Porotto di una volta, storie di vite vissute, rivolte a chi ne ha memoria e a chi, più giovane, avrà il piacere di ascoltarle lontano da distrazioni.

Le letture saranno all’aperto, si consiglia comunque l’uso della mascherina e il mantenimento del distanziamento.

All’evento sarà presente l’assessore comunale Angela Travagli.