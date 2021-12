Ponte dell’Immacolata: oggi, domani e mercoledì 8 dicembre, a Ferrara, musei civici e Castello estense aperti con i consueti orari

Ponte dell’Immacolata all’insegna dell’arte e della cultura, in città, con i musei civici, il Museo della Cattedrale e il Castello Estense, tutti sempre aperti nelle tre giornate di oggi, lunedì 6, domani, martedì 7 e mercoledì 8 dicembre.

Ferraresi e turisti potranno quindi approfittare della festività per visitare i musei civici (che lunedì rinunceranno al loro giorno settimanale di chiusura) con il nuovo percorso espositivo del museo Schifanoia e Civico Lapidario (aperti dalle 10 alle 19), le collezioni del Museo della Cattedrale (dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 18), le sale della Palazzina di Marfisa d’Este (dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 18) e di Casa di Ludovico Ariosto (dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18), oltre al Castello estense (eccezionalmente aperto anche martedì 7) con le mostre ‘Giovanni Battista Crema. Oltre il divisionisimo’ e ‘De Pisis. Il silenzio delle cose’ (dalle 10 alle 18).

La prenotazione è consigliata e gratuita: clicca qui per prenotare

– In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (D.L. 105 del 23.7.2021), è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Green Pass per accedere ai Musei.

Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

Si precisa che in zona “bianca” e in zona “gialla” non è necessario esibire il “green pass rafforzato” per l’accesso ai musei (circolare n. 23973538 del 03.12.2021 del Ministero della Cultura).

Per informazioni e prenotazioni:

– Ufficio Informazioni e Prenotazioni Mostre e Musei civici: tel.0532-244949 – https://prenotazionemusei.comune.fe.it/ – www.artecultura.fe.it

– Per informazioni dettagliate su percorsi e modalità di visita del castello estense: https://www.castelloestense.it/it

Biglietteria Castello Estense: Tel. +39 0532 419180 – [email protected]