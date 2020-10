Settecento tagliandi disponibili, ma non per gli sportivi ferraresi

Ottenuta la “licenza” per lo stadio “Guido Tieghi”, dove disputerà tutte le gare del campionato 2020/2021 il Pordenone Calcio ha messo in vendita 700 biglietti per la gara in programma sabato alle 14.00 con la Spal. I tagliandi saranno però riservati esclusivamente ai tifosi della compagine friulana.