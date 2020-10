‘Porte Aperte’ al Polo Scientifico Tecnologico 2020 torna in versione online

Porte Aperte al Polo Scientifico Tecnologico non si ferma e “trasloca” online.

Con una nuova edizione digitale riservata alle scuole la manifestazione torna martedì 17 e mercoledì 18 novembre 2020 con laboratori rivolti alle alunne e agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori, a cui le classi potranno prendere parte online.

Docenti dell’Università di Ferrara accompagneranno le classi alla scoperta dei temi della fisica, geologia, informatica, ingegneria e matematica con laboratori tematici che si svolgeranno nel corso della due giorni.

Primo appuntamento martedì 17 novembre dalle ore 9 alle ore 11 per le alunne/i di quarta elementare e dalle ore 11 alle ore 13 per bambine/i di quinta elementare.

La seconda giornata, il 18 novembre, vedrà invece partecipare alle attività laboratoriali dalle ore 9 alle ore 11 ragazze/i di seconda e terza media e dalle ore 11 alle ore 13 studentesse e studenti di seconda e terza superiore.

“Il significato di fondo del nostro evento è quello di consentire alle scolaresche e a tutti coloro che vogliano conoscere la nostra ricerca di entrare in laboratorio – spiega Barbara Ricci del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra di Unife e coordinatrice dell’evento -. Quest’anno l’ingresso sarà virtuale, noi dalle aule e dai laboratori, le alunne e gli alunni collegati online dalle loro classi. Assieme al gruppo organizzatore abbiamo voluto dare un messaggio di continuità per una manifestazione molto amata dalla città e non solo, con oltre 3800 presenze ogni anno, pronti a tornare in presenza e per tutti appena la situazione lo consentirà. Come Ateneo abbiamo inoltre voluto essere ancora una volta vicini alle scuole, ai loro studenti e insegnanti, in questo momento delicato, facendo sentire concretamente che la nostra relazione è solida e radicata e prosegue nonostante e soprattutto in questo frangente”.

Per le classi interessate a partecipare è obbligatoria la prenotazione, inviando una mail all’indirizzo [email protected], entro la data il 12 novembre 2020. Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo, sino a esaurimento dei posti disponibili.

Porte aperte è organizzato dai Dipartimenti di Fisica e Scienze della Terra, Ingegneria, Matematica e Informatica dell’Università di Ferrara e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).