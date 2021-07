‘Porto in movie’: “American Graffiti” il 20 luglio nel cortile della Biblioteca ‘Peppino Impastato’ di Portomaggiore

Martedì 20 luglio alle ore 21,30 secondo appuntamento con il cinema nel cortile della Biblioteca Peppino Impastato, organizzato da Pro Loco di Portomaggiore con il sostegno e la collaborazione del Comune di Portomaggiore, verrà proiettato il film ‘American Graffiti, regia di George Lucas.

Sul ritmo di ‘Rock Around the Clook’ , la notte brava di quattro adolescenti californiani nell’estate 1962, mentre la guerra del Vietnam bussa alle porte. Uno dei migliori risultati dell’operazione nostalgia a Hollywood: ricco di simpatia con qualche momento d’incanto malinconico, un gruppetto di attori spontanei anche se goffamente doppiati. Rimarrà come documento sociologico. 5 nomination agli Oscar.

L’11 agosto del 1973 esce negli Usa “American Graffiti”, film di George Lucas che racconta l’ultima notte da liceali di un gruppo di amici nel 1962. I 4 protagonisti che vivono a Modesto, in California, hanno interessi diversi, ma sono legati da una profonda amicizia: Steve e Curt devono lasciare il paese di provincia per andare a studiare in un college prestigioso dell’East Coast, ma solo il primo è deciso a fare il grande passo.

John invece lavoro come meccanico e ama scorrazzare con la sua auto truccata, mentre Terry è il più fragile del gruppo e sogna di poter uscire finalmente con una ragazza. Con l’arrivo del mattino le strade dei teenager si separano definitivamente. Il film è una commedia giovanile che ha come sfondo il difficile passaggio all’età adulta e l’inquietudine adolescenziale. La provincia americana degli anni ’60 è raccontata con profonda nostalgia e a tratti appare come un luogo mitico, dove regna l’innocenza e i valori sembrano resistere allo scorrere del tempo.

Tutte le proiezioni saranno gratuite fino ad esaurimento posti e si svolgeranno secondo le norme di prevenzione Covid – 19.

I prossimi appuntamenti:

Martedì 27 luglio ore 21,30

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA – regia di Lorenzo Mattotti

Martedì 3 agosto ore 21,30

UN GIORNO ALL’IMPROVVISO – regia di Ciro D’Emilio

Per informazioni – Biblioteca Comunale di Portomaggiore, Alice Bolognesi – 0532323258.