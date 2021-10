Portomaggiore: Dario Bernardi (csx) nuovo sindaco

A Portomaggiore vince la continuità, ma le due anime del centro-destra, se avessero corso insieme, probabilmente avrebbero vinto le elezioni.

Per pochi voti, 107, il candidato Dario Bernardi del centro sinistra della lista “Energie per Portomaggiore” sostenuta dal Partito Democratico, con il 30,04 sarà il nuovo sindaco per cento in continuità con il primo cittadino uscente Nicola Minarelli.

Roberto Badolato di “Uniti per Portomaggiore”, candidato dei partiti del centrodestra unito, è stato battuto e ha totalizzato il 28,06 per cento.

Exploit per Elisa Cavedagna della lista “Centro Destra Civico” che ha raccolto il 26,97 per cento dei voti.

Più indietro Giovanni Tavassi di “Rinascita Portuense” con l’8,28 per cento e Giuseppe Alesci della lista “TrasparENTE” che ha raccolto il 6,65 per cento.