Poste Italiane: a Ferrara giovedi’ 28 ottobre disponibile l’annullo dedicato a Dante

In occasione della tavola rotonda ”Dante, Ferrara, l’esilio”, Poste Italiane attiverà un servizio temporaneo con annullo filatelico.Nell’occasione, giovedì 28 ottobre dalle 15,30 alle 19 (con accesso regolamentato) sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane allestito presso la Biblioteca Ariostea in Via delle Scienze n. 17.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Ferrara Centro / Sportello filatelico Viale Cavour, 27 – 44121 Ferrara. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html