Poste Italiane: in quattro uffici con sportello filatelico del ferrarese disponibili le cartoline natalizie 2021

Poste Italiane dedica alle prossime festività natalizie due colorate cartoline filateliche, che saranno in distribuzione da domani, mercoledì 1° dicembre al 5 gennaio 2022 presso i quattro uffici postali con sportello filatelico della provincia di Ferrara (Argenta, Cento, Comacchio e Ferrara Centro – Viale Cavour) al prezzo di € 0,90 ciascuna. Nell’occasione sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato alla ricorrenza.

Un modo per inviare gli auguri di buone feste a chi ci sta lontano o a una persona speciale. In un periodo di distanziamento sociale per l’emergenza sanitaria, Poste Italiane vuole sostenere ancora una volta il valore della scrittura attraverso una semplice cartolina che rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo.