Il prefetto di Ferrara saluta il capitano Coppi

Questa mattina il Prefetto Michele Campanaro ha ricevuto a palazzo don Giulio d’este la visita di commiato del Capitano Andrea Coppi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Comacchio, in procinto di essere trasferito presso il 5° Reggimento Carabinieri Emilia-Romagna di Bologna, dove ricoprirà la carica di Comandante della Compagnia Comando e servizi/Ufficiale d’armamento.

Il Rappresentante del Governo ha voluto salutare l’ufficiale formulando l’augurio di «un brillante prosieguo di carriera verso incarichi prestigiosi e di sempre maggiore responsabilità». Nel sottolineare la stretta e positiva collaborazione che caratterizza da sempre il rapporto con l’Arma, il Prefetto Campanaro ha ringraziato il Capitano Coppi per il prezioso e rilevante apporto fornito durante i dieci anni di permanenza a Comacchio per la sicurezza del territorio, in piena sintonia con le Autorità di pubblica sicurezza e le Istituzioni locali.

Nel corso dell’incontro il Prefetto ha, in particolare, rivolto all’Ufficiale parole di ringraziamento per il delicato ruolo svolto in questi anni nel territorio del litorale comacchiese “dove si è particolarmente distinto non solo per indiscusse capacità professionali, ma anche per peculiari doti umane, unite al costante impegno di tenere sempre vivi il dialogo inter-istituzionale e la collaborazione tra enti”.