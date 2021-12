Premiato il Comune di Terre del Reno per la raccolta differenziata

Giovedi scorso 2 dicembre a Bologna, nell’ambito dell’evento “Ecoforum 2021” organizzato da Legambiente Emilia Romagna, il Comune di Terre del Reno è stato premiato come primo classificato tra i Comuni della Regione (fascia 5.000/25.000 abitanti) con il maggior aumento di raccolta differenziata tra il 2020 ed il 2019; secondo classificato Albinea (Re), terzo Riolo Terme (Ra).

A ritirare il premio è andato il Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente Filippo Marvelli; presente all’evento, oltre ai rappresentanti degli altri Comuni premiati, anche l’Assessore regionale all’Ambiente Irene Priolo.

L’aumento è stato del 23%; ora, come Comune, quello di Terre del reno è all’83% circa di raccolta differenziata

“Siamo molto contenti del riconoscimento – affermano il Sindaco ed il suo Vice – che è giunto in un momento storico ove si poteva pensare che le persone fossero più assorbite da altre questioni, come la pandemia, che non da quella della raccolta differenziata. Invece, dobbiamo ringraziare i nostri cittadini che hanno al meglio compreso ed attuato la raccolta differenziata porta a porta, aumentando moltissimo in un solo anno la percentuale. Speriamo di continuare sulla strada intrapresa per tutelare il nostro ambiente e, quindi, la nostra vita e quella dei futuri cittadini”.