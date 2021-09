Premio Estense: il 24 talk show con i finalisti, il 25 assegnazione dell’Aquila d’oro, ad Andrea Purgatori il premio ‘Granzotto”

Torna a Ferrara il giornalismo di qualità con il premio Estense, giunto all’edizione numero 57. A un anno dalla rivoluzione digitale, il premio è riuscito a crescere in qualità e visibilità. Merito delle sue piattaforme digitali (Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter e YouTube) e dei nuovi contenuti proposti sul sito web: le videointerviste ai past president della Fondazione Estense nei luoghi simbolo del premio, le interviste ai giornalisti finalisti e l’esperimento del Podcast Estense.

Si comincia venerdì 24 settembre, con gli autori finalisti protagonisti di un talk show aperto a tutta la città di Ferrara. A partire dalle ore 16 nella corte di Palazzo Crema, Alberto e Giancarlo Mazzuca, Francesca Nava, Alessandro Sallusti e Walter Veltroni saranno intervistati dalla giornalista Alexandra Boeru. La partecipazione è gratuita ed è possibile accedere muniti di green pass prenotandosi, fino all’esaurimento dei posti disponibili ([email protected] – 0532 204726).

Sabato 25 settembre è il giorno del conferimento dell’Aquila d’oro al Teatro Comunale “Claudio Abbado”. A decretare il vincitore, come di consueto, sarà l’analisi congiunta della giuria tecnica presieduta da Guido Gentili e composta da Giacomo Bedeschi, Michele Brambilla, Tiziana Ferrario, Paolo Garimberti, Jas Gawronski, Giordano Bruno Guerri, Alberto Faustini, Laura Laurenzi, Alessandra Sardoni e Gian Antonio Stella, e di quella popolare formata da 40 lettori ferraresi.

Anche quest’anno, le parti pubbliche del premio (confronto e discussione delle due giurie al mattino a partire dalle ore 10, cerimonia di premiazione al Teatro Comunale di Ferrara nel pomeriggio alle ore 17) sarà possibile seguirle in diretta streaming. In particolare, la cerimonia di premiazione di sabato pomeriggio verrà trasmessa in contemporanea sui canali Facebook del premio Estense e del Teatro Comunale di Ferrara e sul canale YouTube del premio Estense.

I quattro libri finalisti che si contenderanno l’edizione 2021 dell’Aquila d’oro sono “Gianni Agnelli in bianco e in nero” di Alberto e Giancarlo Mazzuca (ed. Baldini+Castoldi), “Il focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale” di Francesca Nava (ed. Laterza), “Il Sistema. Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana” di Alessandro Sallusti (ed. Rizzoli) e “Labirinto italiano. Viaggio nella memoria di un Paese” di Walter Veltroni (ed. Solferino).

Sabato 25 settembre sarà conferito anche il 37esimo “Riconoscimento Gianni Granzotto. Uno stile nell’informazione” che la giuria presieduta dal presidente della Fondazione Premio Estense, Gian Luigi Zaina, e composta dagli imprenditori Mauro Baroni, Andrea Fedele, Giorgio Piacentini, Elena Ruzziconi, Maria Adelaide Vaccari e Roberto Vancini, ha assegnato ad Andrea Purgatori.

Main sponsor del premio Estense anche quest’anno è BPER Banca. Corriere di Bologna, la Nuova Ferrara, Radio Bruno, il Resto del Carlino sono i media partner.