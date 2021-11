Premio Scientifico “Boari Medini” 2021: vince la dott.ssa Giulia Bianchi

Oggi, venerdì 26 novembre, presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria S. Anna di Cona la dott.ssa Giulia Bianchi ha ricevuto il Premio Scientifico “Boari Medini” edizione 2021, destinato ai medici in formazione specialistica delle Unità Operative afferenti al Dipartimento Chirurgico e Chirurgico Specialistico.

Questo riconoscimento è stato istituito per onorare la memoria del dott. Gigi Medini e Ciro Vasco Boari e viene assegnato all’autore della pubblicazione a stampa ritenuta più meritevole da una specifica Commissione formata dal prof. Giorgio Narciso Cavallesco (Presidente, Direttore Dipartimento Chirurgico) e dai componenti prof. Stefano Pelucchi (Direttore Dipartimento di Chirurgie Specialistiche) e dott.ssa Chiara Bianchini (Dirigente Medico Dipartimento di Chirurgie Specialistiche).

La Commissione ha ritenuto di assegnare il premio scientifico alla dott.ssa Bianchi per la pubblicazione “Trans oral robotic surgery versus definitive chemoradiotherapy for oropharyngeal cancer: 10-year institutional experience”, in considerazione della posizione preminente dell’autore e della migliore posizione della rivista nel ranking del settore scientifico disciplinare specifico.