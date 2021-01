Presentata la nuova fontana di Piazza Repubblica

È stato presentato in anteprima, dalle pagine social di alcuni assessori del Comune di Ferrara, il nuovo volto della fontana di Piazza della Repubblica.

“È stato uno dei miei primi pensieri” – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Andrea Maggi – “ripristinare la fontana dove crescevano le erbacce e riqualificare piazza della Repubblica, uno dei luoghi del cuore di Ferrara. Ora sta diventando realtà, e a breve rivedremo questo posto magico in tutta la sua rinnovata bellezza”.

Il vicesindaco Nicola Lodi invece specifica: “Ricordiamo bene che in passato la fontana non aveva più acqua ed era diventata una aiuola, ora guardate che bella che è diventata. Una luce che rappresenta la speranza in questi tempi così bui e difficili”.

Proprio la foto pubblicata da quest’ultimo – con luci notturne – ha però provocato reazioni discordanti, creandone già un caso politico.

“Spero sinceramente sia solo una prova”, commenta – tra gli altri – Aldo Modonesi del PD.

E le reazioni, da una parte e dall’altra, già abbondano sui social, tanto che il sindaco Alan Fabbri è intervenuto questa mattina scrivendo: “Prima di tutto è ancora un cantiere e l’illuminazione che avete visto in qualche foto, che da ieri sera circola sul web, è solo una prova tecnica dei faretti RGB che, come in tutte le città del pianeta, verranno utilizzati esclusivamente per ricorrenze particolari e giornate mondiali”.

Il primo cittadino aggiunge: “Trovo peró assurdo e incredibile che ad indignarsi, appellandosi al buon gusto, siano soprattutto quegli ex-amministratori che l’avevano distrutta rendendola una insignificante pozza di terra, abbandonata al degrado e su cui vi dormivano e bevevano alcool anche dei senzatetto, deturpandola a tutte le ore del giorno“.