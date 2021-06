Presentazione del libro di poesie di Francesco Suffritti all’Ariostea e su YouTube

Si intitola ‘Il cielo da quaggiù’ la raccolta di poesie del giovane Francesco Suffritti che mercoledì 9 giugno alle 17 sarà presentata nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea e in diretta video sul canale youtube dedicato (per accedere clicca qui). Nel corso dell’incontro, organizzato in collaborazione con il Gruppo Scrittori Ferraresi, dialoga con l’autore Federica Frignani; introduce Eleonora Rossi.

La raccolta ‘Il cielo da quaggiù’ è un inno sia alla poesia e in parte al racconto in prosa – cantati da un ragazzo di sedici anni – sia alla forza vitale che lo sorregge. Perché Francesco è disabile, ma è proprio in determinate circostanze che si scompagina un universo nuovo ai nostri occhi, pieno di visioni personali del mondo da condividere. Egli ce le racconta osservando la vita ‘da quaggiù’, appunto: il cielo, la natura, la sua famiglia, le persone che lo circondano, l’amore. L’esistenza è scandagliata dall’attento sònar pulsante che è il cuore dell’autore, tanto fragile quanto ricettivo e attivo.

Il poeta dalla sua giovane età ci rinfresca la memoria, rammentandoci che vale la pena vivere felicemente, concetto dato spesso per scontato: immagini chiare, fresche e profonde si schiudono dai suoi versi, sapientemente bilanciati sulla pagina, senza rinunciare a quel tocco nostalgico e onirico che spesso la poiesis porta con sé. Un autore nuovo, coinvolgente e dalla spiccata personalità che ha trovato nuova motivazione nella scrittura, rifugio attraente per molti, palcoscenico per pochi.

– In questa fase di ripresa delle attività culturali il numero di posti disponibili in sala Agnelli resta ridotto a 36. Rimane inoltre previsto il rispetto da parte del pubblico dei protocolli anti covid: misurazione della temperatura corporea con termoscanner; sanificazione delle mani; uso della mascherina per tutta la durata dell’incontro; mantenimento della distanza di sicurezza; utilizzo delle sole sedie indicate dagli appositi cartelli. Per ulteriori informazioni consulta http://archibiblio.comune.fe.it

Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Servizio

https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg