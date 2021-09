Prevenzione cardiovascolare, check-up gratuito in piazza Castello a Ferrara – VIDEO

Tanti ferraresi già da questa mattina hanno voluto fare un check-up gratuito e senza prenotazione del livello di rischio cardiovascolare, con cui un’equipe multiprofessionale ha fornito anche informazioni sui corretti stili di vita e dato lezioni sull’uso del defibrillatore.

La Giornata per la prevenzione cardiovascolare, promossa dalla Regione Emilia-Romagna all’interno della campagna “Tieni in forma il tuo cuore”, vede Ferrara come prima tappa del ‘tour’.

La struttura e i professionisti sono a disposizione in piazza Castello a Ferrara fino alle ore 18.

Il ‘primo paziente’ della clinica mobile è stato l’assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini che si è sottoposto all’analisi per la valutazione, attraverso l’algoritmo computerizzato della carta del rischio, del proprio livello di rischio cardiovascolare che consente di stimare la probabilità di avere nei prossimi anni una grave malattia cardiovascolare e di modificare, quindi, in ottica preventiva, lo stile di vita.