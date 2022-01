Al via il progetto “Prima della prima in tv”: giovani protagonisti a Teatro – INTERVISTE

Il nuovo programma di Telestense legato alla stagione Stagione Opera Balletto 2022 del Teatro Comunale “Claudio Abbado”.di Ferrara

Educazione teatrale e promozione del teatro in musica: Prima della Prima in tv è il nuovo programma realizzato da Telestense in collaborazione con il Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara e con il Liceo statale G. Carducci di Ferrara.

Come si sono preparati i ragazzi a questa nuovissima esperienza didattica che mette insieme teatro e tv?



“PRIMA DELLA PRIMA in TV” seguirà alcuni spettacoli della stagione 2022 di Opere e balletti del Teatro Comunale di Ferrara e avrà come ospiti e protagonisti gli studenti e i docenti delle classi del Progetto di Musica & Spettacolo del Liceo delle Scienze umane G. Carducci di Ferrara per andare alla scoperta dei diversi elementi che compongono la messa in scena di un’opera lirica o di un balletto.

Il programma, ideato dal Direttore artistico del Teatro Comunale di Ferrara, Marcello Corvino, nasce da una partnership fra Teatro Comunale C.Abbado e Liceo statale G. Carducci ed è realizzato con la consulenza editoriale e tecnica di Telestense, come laboratorio didattico all’interno del Ridotto del Teatro Comunale

“PRIMA DELLA PRIMA in TV” in onda su Telestense e Telesanterno. La prima puntata del programma sarà dedicata a L’ORFEO di CLAUDIO MONTEVERDI favola in musica su libretto di Alessandro Striggio in onda Telestense martedì 18 Gennaio h 20.00; mercoledì 19 alle 9.30 e 22.20. Telesanterno martedì 18 alle ore 21.00 mercoledì 19 , h 9.30; 18.30; 23.30