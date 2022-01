“Prima della prima in tv”: al via il programma di Telestense con Teatro Comunale e Liceo Carducci

Prende il via “Prima della prima in tv”, un nuovo progetto ideato dal Direttore artistico del Teatro Comunale di Ferrara, Marcello Corvino, che nasce da una partnership fra il Teatro Comunale Abbado ed il Liceo statale Carducci, realizzato come laboratorio didattico all’interno del Ridotto con la consulenza editoriale e tecnica di Telestense.

Il programma seguirà alcuni spettacoli della stagione 2022 di Opere e balletti del Teatro Comunale e avrà come ospiti e protagonisti gli studenti e i docenti delle classi del Progetto di Musica & Spettacolo del Liceo delle Scienze umane Carducci di Ferrara.

“Prima della prima in tv” andrà alla scoperta, attraverso l’incontro fra teatro e studenti, dei principali elementi che compongono la messa in scena di un’opera lirica o di un balletto.

La prima puntata – in onda martedì 18 gennaio – sarà dedicata a “L’Orfeo” di Claudio Monteverdi, favola in musica su libretto di Alessandro Striggio.

“L’Orfeo” andrà in scena il 22 ed il 23 gennaio e sarà dunque presentato e anticipato su Telestense, dai dialoghi tra il direttore artistico del teatro Marcello Corvino, la docente Francesca Greppi e gli studenti coinvolti.