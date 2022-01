“Prima della prima in Tv”, Telestense e Liceo Carducci in un nuovo progetto con il Teatro Comunale

“Prima della prima in tv” è un nuovo progetto del Teatro Comunale di Ferrara, in collaborazione con il Liceo Carducci e Telestense.

Gli studenti anticiperanno e spiegheranno le opere che andranno in scena nelle prossime settimane in teatro, in un nuovo programma che sarà trasmesso dalla nostra emittente.

Il direttore artistico Marcello Corvino ha incontrato i ragazzi coinvolti nell’iniziativa e ci ha spiegato in che cosa consiste questo nuovo appuntamento.