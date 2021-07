Prima Rettrice Unife; ” la parità di genere?” “E’ un problema culturale!” Intervista

Economista, con molti incarichi alle spalle nel trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca al mondo delle imprese, Laura Ramaciotti, dal 1° novembre prossimo fino al 2027, sarà alla guida dell’Università di Ferrara.

Nell’intervista concessa a Dalia Bighinati e in onda venerdì prossimo alle 22.20 su Telestense, si racconta con molta semplicità. Ha le idee chiare sul futuro dell’Università, ma anche sul diritto delle donne ad affermare una effettiva parità di ruoli fra i generi. “Le leggi in Italia ci sono, dice, ma non bastano, c’è un problema di cultura”.