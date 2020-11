“Progetti Pensanti”: dall’incontro dell’Azienda Settefili Cashmere e la Cooperativa sociale Azioni di Ferrara è nato qualcosa che è molto più di uno spazio creativo.

Può un oggetto cambiare la nostra vita?

Forse potremmo chiederlo alle ragazze delle comunità ‘Azioni’ oppure a Elena Manini, imprenditrice nel campo della maglieria di lusso. Le loro vite si incontrano qui a Ferrara nella convinzione che il valore di un oggetto sia non solo nella sua bellezza o utilità, ma nei sogni di chi lo produce.

‘Progetti Pensanti’ nasce dall’incontro tra l’azienda ‘Settefili Cashmere’ e la cooperativa sociale ‘Azioni’ aderente a Confcooperative Ferrara. I suoi prodotti sono interamente fatti a mano, il ricavato andrà a sostenere la formazione professionale delle ragazze ospiti, alcune con i propri bambini, della comunità.

Chi lavora in ‘Progetti Pensanti’ è convinto che un oggetto debba essere sempre qualcosa di più di ciò che mostra. Un oggetto, come le borse disegnate da Elena e Patrizia, può contenere tante storie diverse, e proprio come i suoi tagli e le sue cuciture, può contribuire a riparare un lembo, anche solo una piccolissima parte di mondo ferito, quello di chi ci ha creduto e quello di chi ha contribuito a realizzarlo.

All’interno della cooperativa ‘Azioni’ ora c’è uno spazio nuovo, colorato e creativo con macchine da cucire, tavoli e materiali, dove questo progetto pian piano prende forma. Vengono insegnate le procedure di lavorazione e creati nuovi modelli. “Ogni giorno, attraverso piccoli e a volte grandi passi, sono emerse peculiarità e predisposizioni. Tra debolezze e fragilità ognuno ha cominciato ad avere fiducia” ci dicono Sandra e Luisa fondatrici della cooperativa per dare accoglienze a donne con i loro figli, e Patrizia Cavallini ed Elena Manini che – tutte insieme – hanno concepito il progetto.

“Il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ci è sembrato il momento giusto per portare, attraverso i nostri manufatti questa esperienza all’attenzione di altri”.

Le borse saranno in vendita da domani, 25 novembre. Ogni creazione unica e numerata, dotata di un certificato di autenticità intestato alla cliente. I proventi del progetto saranno utilizzati per la formazione professionale delle mamme della comunità.