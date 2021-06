PROSEGUE LA CORSA DEI DUCHI

Al comando nel girone di qualificazione

Giornata sofferta ma positiva per la squadra di flag dei Duchi under 15 impegnata nelle finali del campionato nazionale a Grosseto; dopo un inizio in salita i ragazzi di coach Golfieri hanno tirato fuori il meglio classificandosi primi nel loro girone: in mattinata subito partita durissima contro i Lions Bergamo che vede i giovani Duchi condurre nel primo tempo per poi farsi sorpassare nella ripresa dai bergamaschi che conducono fino al finale tallonati da vicino dagli estensi che tentano il recupero fermati però sul 38 a 37 a favore dei Lions. Bencivenga , Franco e Zanella gli autori delle segnature dei Duchi con Ferrara in cabina di regia e Sciarretta autore di un intercetto in difesa. Il riscatto arriva con i Grizzlies Roma dove i Duchi rimangono in equilibrio nel punteggio con gli avversari fino a metà partita chiusa sul 14 a 13 per gli estensi per poi prendere il largo nel 2 tempo imponendosi per 34 a 13. Ancora prestazione maiuscola per Bencivenga ed esordio sul tabellone per Chiarini con Sciarretta che in difesa intercetta due volte i romani. Terzo incontro da disputare con i Titans ma si vince a tavolino poichè la squadra non si è presentata al campo causa Covid ed alla luce dei punteggi i Duchi conquistano la testa del girone guadagnandosi il diritto di giocare oggi (martedì) l’accesso alla semifinale contro i Daemons Cernusco, arrivati secondi nel loro girone di qualificazione. In caso di vittoria i Duchi disputeranno la finale per il 1°e 2° posto nel pomeriggio.