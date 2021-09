Prostituzione, carabinieri sequestrano appartamento

Un via vai sospetto di persone ritenute clienti, è quello segnalato dai residenti di lido Nazioni in un appartamento dove i carabinieri ieri sera hanno trovato due donne 40enni di origine cinese irregolari in Italia.

I militari nell’appartamento avrebbero trovato telefonini, denaro in contante, agende contabili e una telecamera che riprendeva gli interni del locale, materiale ora sotto sequestro insieme all’appartamento. Carabinieri che stanno indagando per risalire alle responsabilità di altri soggetti che avrebbero agevolato e sfruttato la prostituzione delle due donne.