Protesta dei pescatori a Porto Garibaldi contro ‘stretta’ UE – VIDEO

Da Venezia a Mazara del Vallo questa mattina la protesta di 3 mila imprese della pesca e del comparto ittico contro la politica della Commissione UE. La protesta dei pescatori si è tenuta anche Porto Garibaldi di Comacchio (Ferrara).

Pescare meno, in spazi sempre più ristretti e confinati, con l’obbligo delle telecamere per monitorare le attività. E’ la proposta del Commissario europeo lituano Sinkevičius che intende chiedere un taglio del 40% delle giornate di pesca. Un limite vessatorio e inutile che rischia di mettere in ginocchio otto imprese locali su dieci spiega Alleanza Cooperative (AGCI, Confcooperative, Legacoop) che ha organizzato la protesta

‘Salviamo la pesca’