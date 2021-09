Provincia: nuove asfaltature nel Basso Ferrarese

Oltre 20 chilometri di strade provinciali sono state riasfaltate dalla Provincia nel corso del 2021 nel quadrante viario del Basso Ferrarese, con un investimento di circa 816 mila euro interamente finanziati dal bilancio dell’amministrazione che ha sede in Castello Estense.

Oltre otto chilometri di nuovo manto stradale sono stati realizzati lungo la Sp 15 via del Mare in tre interventi fra i territori di Tresigallo, Fiscaglia e Comacchio.

In comune di Codigoro sono stati completati 5,3 chilometri di nuovo asfalto sulla Sp 54 Codigoro-Volano (in comune di Codigoro), 1,4 chilometri lungo la Sp 2 via Copparo, in territorio dell’omonimo comune, e altri 3,3 chilometri in comune di Lagosanto lungo la Sp 58 Bocchetto Marenghino a Lagosanto.

Ultimati proprio nel mese di settembre, infine, cinque cantieri per mettere in sicurezza altrettanti tratti della Sp 2 via Copparo in territorio del comune di Ferrara, per un totale di quasi due chilometri.

Tutti lavori eseguiti dalla Parolini Sintexcal, con direzione generale a Cassana (Fe), e Trio Strade di Tresignana.

(Comunicato stampa)