PUGILATO: Daniele Zagatti pronto per il tricolore

Il 27 novembre, a Ferrara, la sfida al Campione d’Italia Arblin Kaba



Torna il grande pugilato a Ferrara: sabato 27 novembre 2021 a salire sul ring sarà Daniele Zagatti che sfiderà Arblin Kaba (Campione in carica che detiene il titolo dal 2019 e lo ha ben difeso in questo periodo) per il Titolo Italiano dei Superleggeri. “È un sogno che si realizza”, incalza il pugile della Pugilistica Padana, “quando sono passato professionista, l’ho fatto con l’obiettivo di diventare Campione Italiano. Finalmente avrò la mia occasione – per di più in casa, al Palapalestre – spero con il tutto esaurito perchè avrò bisogno del calore del mio pubblico”. “Parto sicuramente sfavorito”, riprende Daniele Zagatti, “ma voglio smentire i pronostici e portarmi a casa la cintura. Stiamo lavorando sodo in palestra con Nico Bonazza (il mio Allenatore) e Massimiliano Duran (che mi aiuta sempre ed è, a tutti gli effetti, il mio secondo Allenatore) stiamo curando tutti i dettagli per arrivare pronti a questo match: per me sono fondamentali entrambi. Ho superato gli infortuni alle mani e in testa ho solo l’obiettivo finale: vincere”.