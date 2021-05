“Qua La Zampa”, la nuova realtà associativa occhiobellese a tutela degli animali

Concetta Bandini la nuova presidente di “Qua La Zampa”, l’associazione di promozione sociale a tutela degli animali che a Occhiobello ha sostituito l’ex “Amico Po”.

L’ associazione, regolarmente iscritta all’Albo, composta da una decina di volontari e già attiva col suo nuovo direttivo da alcuni mesi, si occupa prevalentemente della cura delle colonie feline presenti sul territorio comunale, di seguire e risolvere casi di randagismo, abbandono e maltrattamenti e aiutare le famiglie in difficoltà a sterilizzare e fornire cibo ai propri animali domestici.

“Ringrazio questa Amministrazione”, afferma la presidente Bandini, “per la sensibilità espressa concretamente in questi due anni verso la tutela degli animali e invito chiunque sia interessato ad aderire alla nostra associazione, il cui logo è stato scelto dopo un concorso indetto tra i ragazzi delle nostre scuole primarie e che ha visto vincere Manuel Soriani della 5 A della Collodi di via Bassa. Siamo presenti per la raccolta fondi presso il mercatino domenicale dell’hobbystica presso il Centro Aquila e di volta in volta di fronte agli esercizi commerciali del Comune con i nostri banchetti. Siamo subito entrati con entusiasmo nella ricca vita sociale del nostro territorio, infatti abbiamo partecipato alla recente giornata di raccolta dei rifiuti abbandonati presso l’argine denominata “Un Po prima del mare” ed alla Festa delle Famiglie al Viale dei Nati”, conclude Concetta Bandini.

Per chi fosse interessato a contribuire alle attività dell’associazione, è possibile telefonare al numero 345-9225251 oppure tramite posta elettronica scrivendo all’indirizzo email: [email protected]