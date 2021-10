‘Quando volevamo fermare il mondo’: Antonio Fusco presenta il suo ultimo libro domani alle 17 all’Ariostea e sul canale YouTube Archibiblio web

Si svolgono sullo sfondo del G8 di Genova le vicende raccontate da Antonio Fusco nel suo ultimo romanzo noir ‘Quando volevamo fermare il mondo’ che domani alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Nel corso dell’incontro, a cura del Circolo culturale Olimpia Morata, Francesca Mariotti dialogherà con l’autore.

L’ultimo romanzo di Antonio Fusco è un noir che inizia una nuova serie. Il famoso commissario Casabona nelle colline toscane di Valdenza, viene infatti qui sostituito da un nuovo protagonista, solitario, taciturno, appassionato di musica rock, Massimo Valeri, nella bella Liguria. Valeri è un ispettore di polizia, da tutti chiamato l’Indiano per via dei tratti somatici ereditati dalla madre, una circense di origine sinti che lo abbandonò quando aveva due anni. Vive su una barca che un tempo apparteneva al padre adottivo e non ha legami se non quello con la sua moto, che gli fa riscoprire l’anima nomade. Sullo sfondo di uno degli eventi più tragici della storia recente, il G8 di Genova, un grande romanzo di tensione mette in scena i destini di due amici che si ritrovano inesorabilmente ai due lati della barricata.

Antonio Fusco, scrittore di successo, Funzionario della Polizia di Stato e Criminologo forense, che dalle molteplici realtà vissute in prima persona trae ispirazione con serietà e fantasia insieme, coinvolgendo i lettori nei suoi thriller in modo davvero impressionante. Per la rassegna di incontri con l’autore organizzati dal Circolo culturale Olimpia Morata, in collaborazione con Giunti Editore e Libreria Giunti di Ferrara.

– L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli (senza limitazioni di capienza) è consentito con Green pass e mascherina.

Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Servizio Biblioteche https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg