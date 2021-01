Quasi 700 mila euro per sostegno alimentare, Comune Ferrara attiva tre canali di distribuzione

È di quasi 700mila euro la nuova somma che il Comune di Ferrara ha predisposto di distribuire per provvedere a misure urgenti di sostegno alimentare per chi ha subito danno da Covid e si trova in gravi difficoltà economiche.

Il finanziamento, ricevuto In base al decreto legge 154 del 23 novembre 2020 che attribuisce ai Comuni risorse da destinare alla solidarietà alimentare, verrà impiegato sulla base di tre linee di azione decise dalla Giunta: buoni spesa da assegnare direttamente a famiglie e persone in difficoltà; distribuzione di buoni spesa, generi alimentari o prodotti di prima necessità attraverso Asp, il Centro per i Servizi alla persona comunale; distribuzione di generi alimentari o di prima necessità attraverso organizzazioni di volontariato e associazioni del terzo settore presenti sul territorio e che aderiscono al programma FEAD, il Fondo di aiuti europei agli indigenti, come espressamente previsto dall’Ordinanza della Protezione Civile del 29 marzo 2020.

“In un momento di grave difficoltà come quello che stiamo vivendo – commenta l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti – è importante riuscire a dare risposta a tutti coloro che si trovano a dover provvedere ai bisogni primari personali e della propria famiglia senza le risorse necessarie, venute meno a causa di questa prolungata emergenza sanitaria. Per questo abbiamo individuato una serie di azioni, mirate ad arrivare a tutte le persone che sul territorio hanno bisogno di un sostegno per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità”.

I buoni spesa verranno messi a disposizione per un valore complessivo di 400mila euro, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, che verranno assegnati direttamente alle famiglie in difficoltà che ne faranno richiesta online tra il 18 e il 23 gennaio 2021. Ad Asp, il Centro comunale per i Servizi alla persona, verranno assegnati 150mila euro in due tranche, rispettivamente di 100.000 e di 50.000 euro, per l’acquisto di generi alimentari e altri prodotti di prima necessità, buoni spesa o card che verranno distribuiti direttamente da Asp previa valutazione del Servizio Sociale Territoriale di Asp o anche avvalendosi di Organizzazioni del Terzo Settore. Altri verranno 147.283 euro per l’acquisto, la distribuzione e la consegna di generi alimentari e di prima necessità verranno assegnati a organizzazioni di volontariato e altri organismi del Terzo Settore e Istituzioni assistenziali, già attivi sul territorio nell’ambito della distribuzione alimentare all’interno del Programma FEAD-Fondo di aiuti europei agli indigenti.

La domanda per ottenere i buoni spesa, per un massimo di 300 euro e da utilizzare nei negozi e punti vendita aderenti all’iniziativa, potrà essere presentata mediante compilazione on-line. Il modulo verrà reso disponibile sul sito internet del Comune di Ferrara dal 18 gennaio alle 13 fino al 23 gennaio 2021 alle 13. Potranno fare domanda le persone che, nel momento della compilazione della richiesta, sono residenti nel Comune di Ferrara; hanno risorse finanziarie complessive del nucleo non superiori a 10mila euro al 31 dicembre 2020; hanno subito una riduzione della capacità reddituale del nucleo famigliare tra agosto e dicembre 2020 a causa di un peggioramento della condizione lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Il contributo viene dato una tantum, per una volta soltanto; all’interno di ciascun nucleo familiare può fare la domanda solo uno dei componenti; la priorità verrà data a chi non beneficia già di altre forme di sostegno pubblico (esclusi i buoni spesa Covid prima edizione, il fondo affitto 2019 e il fondo affitto 2020).