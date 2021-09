Questa mattina nuova Apertura Prix a Santa Maria Maddalena Occhiobello: si tratta del 186° punto vendita

Prix è una realtà italiana al 100%, nasce nel 1971 per merito dei 6 fratelli Fosser, di origini venete. Attualmente conta in totale 185 punti vendita ed è leader nel Triveneto con ben 160 filiali e negli ultimi anni si sta espandendo in Lombardia ed in Emilia. Per quanto riguarda la provincia di Rovigo, Santa Maria Maddalena Occhiobello rappresenta il 5° punto vendita perche’ Prix è gia’ presente ad Adria, Portoviro, Taglio di Po e Badia Polesine.

L’inaugurazione del Prix si è tenuta alle ore 11,00 alla presenza del sindaco e dei responsabili del Centro ricreativo culturale Azzurro, Associazione Vogatori e sezione Scout Agesci. Punto di forza dell’azienda è il particolare legame con il territorio per cui privilegiamo i fornitori locali che lavorano con materie prime locali.

Il legame con il territorio, Prix lo rafforza loanche sostenendo e sponsorizzando iniziative locali. Nel corso del 2021 abbiamo sponsorizzato oltre 500 tra sagre di paese, feste scolastiche e della scuola materna, iniziative parrocchiali e comunali, raccolte fondi a favore di istituti scolastici, umanitari e per la ricerca sanitaria. Proprio nell’ambito di queste iniziative Prix ha contribuito al benessere locale anche a Inveruno e quindi hanno deciso di donare 3000 euro in buoni spesa a Centro ricreativo culturale Azzurro, Associazione Vogatori e sezione Scout Agesci. .

Un altro punto di forza dell’azienda è la spesa facile e veloce perché grazie alla dimensione media dei nostri pdv, non esagerata, possono considerarsi dei veri e propri supermercati con le caratteristiche positive del negozi di vicinato, per cui la cortesia, un consiglio sono di casa ed il tempo necessario per fare la spesa è davvero poco. Il fiore all’occhiello è anche il reparto frutta e verdura. Il colore, la freschezza e la gioia del mercato ortofrutticolo rionale. Prix garantisce la freschezza e la qualità del suo reparto frutta e verdura grazie a consegne giornaliere dirette.

Le offerte eccezionali che vengono fatte nel reparto frutta e verdura come ad esempio quella in corso di 0,98 euro al chilo su tutta la frutta e verdura sfusa sono un invito al cliente a provare i nostri prodotti in modo che non possa più farne a meno e torni anche nei giorni successivi. Il nostro assortimento è composto da oltre 2000 referenze e per ogni famiglia di prodotto ad esempio nella pasta è previsto un primo prezzo bassissimo, il piu’ basso del mercato, un prodotto di fascia intermedia a marchio Prix con un ottimo rapporto prezzo qualità, il prodotto della marca leader e un prodotto di qualita’ superiore a marchio ‘Eccellenze di Prix’. Abbiamo quindi le grandi Marche e inoltre 40 marchi di proprietà per un totale di circa 800 prodotti in esclusiva che potete trovare solo nei punti vendita Prix.

I prezzi bassi e le promozioni sono garantiti tutti i giorni. Privilegiamo oltre al mangiare bene anche il mangiare sano per cui sviluppiamo il reparto dei prodotti BIO continuamente inserendo sempre novità. Abbiamo a cuore i veri amici dell’uomo che sono i nostri amici animali con un assortimento che prevede oltre a prodotti eccezionali come rapporto prezzo qualità anche l’eccellenza dei marchi del settore. Prix: alta qualità dei prodotti a fronte di uno scontrino sempre inferiore alle attese.