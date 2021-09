‘Raccolta di poesie’ di Arturo Casalati: incontro con l’autore domani alle 17 all’Ariostea

Raccontano un tratto di storia dell’autore, tra presente e passato, i versi di Arturo Casalati riuniti nella ‘Raccolta di poesie – volume uno’ che domani, martedì 14 settembre alle 17, sarà presentata nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). In programma letture a cura del Consorzio Eventi Editoriali.

Arturo Casalati, scrittore e musici­sta, è nato a Codigoro (Ferrara) nel 1960. Si è laureato in Lettere e Fi­losofia all’Università di Ferrara. Attualmente è impegnato come al­lievo alla Scuola di Musica Moderna AMF di Ferrara. Fa parte di un gruppo musicale denominato Quiete Apparente.

La parola, la musica, le poesie di questa Raccolta seguono passo a passo una vicenda umana, un tratto di storia dell’autore, con alcuni significativi riferimenti al passato: quasi dei flashback, che interrompono il flusso di un racconto “in presa diretta”. In ciò si manifesta una piena coincidenza fra la scrittura e la vita. Le parole che si snodano nei versi (per lo più brevi, a comporre una struttura poetica essenziale) non sono autoreferenziali, non concedono nulla all’autocompiacimento che spesso è il debole (e il limite) degli scrittori.

