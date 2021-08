Rassegna “Città in pellicola”: il 9 agosto alle 21,30 proiezione del film “Vacanze romane” al parco Coletta

L’appuntamento di lunedì 9 agosto alle 21,30, nel giardino del Grattacielo, è con la Roma di Audrey Hepburn e Gregory Peck protagonisto del celebre film “Vacanze romane”. Traendo ispirazione dallo spazio che ha avuto la Città nelle opere di alcune delle più grandi regie cinematografiche dei nostri tempi, Arci Ferrara cura una rassegna di 4 titoli nell’ambito delle iniziative promosse nel mese di agosto dal Comune di Ferrara.

Questo lunedì, lo schermo del parco Coletta si accende per l’interpretazione di Audrey Hepburn nel ruolo di moderna e vivace principessa che si sottrae ai suoi obblighi regali per girovagare da sola alla scoperta di Roma. È così che incontra Gregory Peck, un giornalista americano che, a caccia di scoop, finge di ignorare la sua vera identità. Il suo istinto per la notizia sensazionalistica a qualsiasi prezzo rischia di compromettere il sentimento che sboccia tra i due, nella splendida cornice della città eterna.

Elegantemente diretta da William Wyler, questa commedia romantica è considerata a ragione una delle pellicole più divertenti di tutti i tempi. ‘Vacanze Romane’ ricevette 10 nomination agli Oscar e Audrey Hepburn ne vinse uno, al suo primo ruolo da protagonista.

Le proiezioni saranno ad ingresso gratuito con inizio alle 21,30, è consigliata caldamente la prenotazione su piattaforma Eventbrite. Ulteriori informazioni sono reperibili dal sito di Arci Ferrara.

Inizio proiezione ore 21,30 – Apertura Porte ore 20,40.

Ingresso gratuito con prenotazione fortemente consigliata.

– BIGLIETTI ONLINE (chiusura prenotazioni online ore 19,00 del giorno della proiezione)

È possibile riservare i biglietti sul sito: https://bit.ly/3iywvnt

Per informazioni:

Arci: 0532 241419 , [email protected]

www.arciferrara.org