Rassegna “Ferrara Musica al Ridotto”: al via domani alle 17 com il concerto finale della masterclass di François Guye

Domani, sabato 9 ottobre alle 17, prenderà il via la rassegna di “Ferrara Musica al Ridotto”, una nuova programmazione di concerti che accompagnerà l’intera stagione 2021/2022. Gli appuntamenti nella più bella sala da concerto della città costituiranno un vero e proprio cartellone parallelo dedicato alla musica da camera, in dialogo con quello principale.

Non a caso per il primo concerto la scelta è caduta sul concerto finale della masterclass del maestro François Guye, organizzata in collaborazione con il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. Primo violoncello dell’Orchestra della Suisse Romande, a lungo docente al Conservatorio di Ginevra, solista e camerista di rango internazionale, Guye è inoltre fondatore e componente del Quatuor Schumann.

Quella di domani sarà solo la prima di una lunga serie di iniziative di prestigio avviate da Ferrara Musica in sinergia con il Conservatorio Frescobaldi e concluderà quattro giorni di lavoro intensivo di Guye con una folta rappresentanza di giovani musicisti, aggregati in molteplici organici strumentali: Dania Al Kabir, Simona Barberio, Anna Beltrami, Samantha Borgatti, Irene Brinci, Anna Cortini, Maria Grazia D’Agostino, Filippo Di Domenico, Marta Fergnani, Francesco Ferrarese, Guglielmo Ghidoli, Beatrice Giacca, Anna Govoni, Alessandro Malavasi, Vittorio Nanetti, Marco Remelli, Jacopo Salvadori Sciagrà, Sara Pini Ugolini, Luca Zavarise e Cosmè Umberto Zuffi.

Beethoven, Dvorak, Milhaud, Bartók, Šostakovič e Piazzolla sono alcuni degli autori presi in esame durante la masterclass e costituiranno la base per la scelta del programma di sabato pomeriggio.

Biglietti di ingresso a 3 euro (intero) e 1 euro (ridotto), acquistabili alla biglietteria del Teatro Comunale di Ferrara negli orari di apertura ([email protected], 0532 202675).