Rassegna “Prove… d’autore” da doamni alle 17,30 alla Galleria d’Arte “il Rivellino” di via Aldighieri

Si apre domani, sabato 8 Gennaio alle 17,30, alla Galleria d’Arte “il Rivellino” di via Aldighieri, la rassegna “Prove… d’autore”di lavori svolti all’Accademia d’Arte “S. Nicolò” del Club Amici dell’Arte. Patrocinata dal Comune di Ferrara, la Rassegna espone elaborati prodotti sotto la guida dei Maestri, Cinzia Reggiani, Aristide Rogato, Francesco Vergata, istruttori nei rispettivi Laboratori di Pittura, e d”John” Gianni Deserri per il Laboratorio di Scultura. La Rassegna intende presentare l’operato di persone che hanno svolto e conseguito livelli di apprezzabile espressione e creatività, coinvolti consapevolmente dai rispettivi istruttori, nella disciplina laboratoriale prescelta.

L’Accademia d’Arte “S. Nicolò” è parte integrante ed emanazione della storica Associazione Culturale “Club Amici dell’arte”, quale è effettivamente dal 1978, divenuta recentemente “Associazione di Promozione Sociale” con riconoscimento della Regione Emilia Romagna e fregiandosi, per questo, della sigla “APS” vicino alla denominazione in chiaro alla storica associazione “Club Amici dell’Arte-APS”, giunta ormai vicino ai 50 anni di attività. Infatti, l’Accademia d’Arte “S. Nicolò”, fin dalle sue origini e negli intenti dei fondatori del Club Amici dell’Arte, si sono prefissi non solo di insegnare o indirizzare alla pratica dell’arte i partecipanti dei laboratori, ma anche aiutare ed agevolare la scoperta di loro eventuali innate doti e scoprire così nuovi talentuosi artisti.

L’esposizione, che non vuole essere un saggio tradizionale bensì un momento di gratificazione e d’incoraggiamento per chi si impegna con passione, è visibile fino a Giovedì 20 Gennaio. Durante il periodo espositivo, sono previsti incontri e seminari sul tema “Contenuti dell’Arte”, tenuti dai docenti dei Laboratori stessi.