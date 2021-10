Record del Mondo agli Eurotrigames

Di Nicole Orlando, al campo scuola “Lenzi”



È Nicole Orlando a scrivere il nuovo record del mondo nel salto in lungo durante gli eurotrigames; l’atleta Italiana infatti con un incredibile salto di 3,55 metri stabilisce il nuovo record del mondo.

Nicole, classe 1993 nata a Biella, è un’atleta polivalente, infatti in questi giorni gareggiando per la nazionale Italiana della FISDIR aveva già ottenuto la medaglia d’oro nel getto del peso (5,88) e nel lancio del disco (16,97) in questa edizione ferrarese dei SUDS Open Euro TriGames 2021per Atleti con Sindrome di Down.

Domenica 10 ottobre, sì svolgerà al campo scuola “Lenzi” l’ultima giornata di gare di questi Eurotrigames e nel pomeriggio, alle 17.00, al Palasport la Cerimonia di chiusura di una manifestaione che ha riscosso unanimi consensi.