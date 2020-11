Emilia-Romagna, mostra Assemblea Legislativa per centenario nascita di Nilde Iotti

In occasione del centenario dalla nascita, l’Assemblea legislativa ha promosso una mostra dedicata alla figura di Nilde Iotti, politica emiliana, prima donna eletta presidente della Camera dei Deputati. L’inaugurazione di “Nilde Iotti e la presenza istituzionale in Emilia-Romagna” si è tenuta martedì 6 ottobre, ma le visite sono a oggi sospese a causa dell’emergenza Covid.

La mostra però è ora visitabile online su questa pagina: https://www.assemblea.emr.it/i-temi/arte-storia-memoria/mostre-iniziative-culturali/mostre-in-assemblea/nilde-iotti

In questi tre video il curatore Sandro Malossini ci accompagnerà nella visione di oltre oltre settanta immagini, alcune in bianco e nero e altre a colori, che ripercorrono l’impegno politico di Nilde Iotti per la regione Emilia-Romagna.

Dalle foto storiche degli anni Cinquanta, dove la deputata presenziava alle riunioni politiche, alle manifestazioni per i diritti delle donne, all’interno delle quali portava la sua esperienza personale di emancipazione e crescita culturale agli anni della presidenza del Parlamento.

“La storia di Nilde Iotti – commenta la presidente dell’Assemblea Emma Petitti – si lega indissolubilmente a quella della Resistenza e come ha ricordato il presidente Sergio Mattarella si può considerare a pieno titolo una delle madri della Repubblica. Politica di grande livello e spessore, ha dato lustro alla nostra terra diventando la prima donna eletta presidente della Camera. È stata il simbolo dell’emancipazione femminile, dando voce e corpo a grandi battaglie. Siamo fieri di poter ospitare questa mostra nei nostri spazi”.

La mostra è stata realizzata con la curatela di Gloria Evangelisti e Sandro Malossini, con la collaborazione della Fondazione Nilde Iotti