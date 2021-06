Regista Mike Newell, ospite e premio al Ferrara Film Festival, in visita al Castello Estense

ll regista britannico Mike Newell, ospite e premio al Ferrara Film Festival, ha visitato la mostra “Giovanni Battista Crema. Oltre il Divisionismo”.

All’uscita dal Castello Estense è risultato entusiasta del contesto “Non è la prima volta che vengo in Italia, dal momento che ho girato film a Roma, Siena e Portofino, oltre a diversi viaggi per vacanza. È la prima volta che visito Ferrara, una città molto bella, diversa da tutte le altre in cui sono stato”.