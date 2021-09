RemTech Expo 2021: la XV Edizione a Ferrara Fiere dal 22 al 24 settembre – VIDEO

Al via la “XV Edizione di RemTech Expo 2021” hub tecnologico permanente internazionale sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori (blended edition), organizzato il 20 e 21 in forma digitale e dal 22 al 24 settembre nella sede di Ferrara Fiere.



A ufficializzare la partenza, Silvia Paparella General Manager di RemTech Expo intervenuta alla conferenza stampa di presentazione di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, alla presenza di importanti ospiti, come nel caso del padrone di casa l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni in rappresentanza dell’ammniistrazione comunale e del sindaco Alan Fabbri che ha voluto fortemente ospitare questa iniziativa nella meravigliosa cornice della sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara.

“RemTech non è solo un momento di rappresentazione e di condivisione dello stato dell’arte e delle prospettive future, è soprattutto un network di esperti, nazionali ed internazionali, che opera in forma permanente ed in cui il comparto pubblico ed il settore privato hanno modo di confrontarsi e dialogare in maniera costruttiva ed efficace e di condividere impulsi ed ispirazioni, ma anche strategie e programmi da attivare nel prossimo futuro” ha dichiarato Silvia Paparella General Manager RemTech Expo. Quest’ anno abbiamo voluto ridefinire e ripensare i luoghi, ridefinendo spazi, contenuti, esperienze, attività, per far si che RemTech rappresenti per tutti una ripartenza senza precedenti a livello nazionale ed internazionale, il luogo e il tempo in cui pensare l’Ambiente Integralmente inteso e immaginare concretamente e fattivamente soluzioni per un futuro del Pianeta più sostenibile e accogliente per le generazioni future”.

Dichiarazione del Sindaco Fabbri – sindaco della Città di Ferrara

“È un momento significativo perché questa edizione di RemTech segna il ritorno, in parte, in presenza di un appuntamento storico che ha saputo anticipare temi che, mai come oggi, sono centrali per il futuro: in primis lo sviluppo sostenibile dei territori – dice il sindaco di Ferrara Alan Fabbri -. La piattaforma innovativa già utilizzata l’anno scorso consentirà inoltre di ampliare le potenzialità di connessione a livello internazionale. Ferrara non è solo la cornice di RemTech, ma ne compone i contenuti, grazie alle proprie ricerche e alla propria università, ai propri progetti (alcuni candidati ai finanziamenti del Recovery), al coinvolgimento dei privati e all’adesione a importanti circuiti. Siamo inoltre parte del comitato promotore dell’Italia a sede del World Water Forum 2024. Il futuro è sostenibile e vogliamo collaborare col Paese per esserne protagonisti”

Dichiarazione di Irene Priolo – assessore all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa, protezione civile della Regione Emilia-Romagna

“Ospitare RemTech a Ferrara è una ragione di orgoglio per tutta l’Emilia-Romagna: si tratta di uno degli eventi eventi fieristici più rilevanti dedicati ai temi della sicurezza territoriale e della sostenibilità ambientale”, spiega Irene Priolo, assessore regionale alla difesa del suolo, della costa e alle politiche ambientali. “Siamo tutti impegnati per lasciarci alle spalle una pandemia che ci offre importanti elementi di riflessione sul futuro delle nostre comunità e sul percorso di crescita che intendiamo intraprendere: la nostra terra è decisa a puntare alla sostenibilità a 360 gradi, da quella ambientale a quella economica e sociale. Una terra che crede nella possibilità di un’economia davvero circolare e lavora in modo deciso per la transizione ecologica. Momenti di confronto, dialogo e conoscenze come quelli offerti di RemTech sono fondamentali per rinsaldare il percorso intrapreso e viaggiare decisi verso gli obiettivi che l’Emilia-Romagna si è data”.

Dichiarazione di Alessandro Bratti – direttore generale Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Un’edizione innovativa questa di Remtech. Si rinsalda il rapporto con Ispra. Il Pnrr sarà molto importante per accelerare le bonifiche e poter utilizzare questi territori per la nuova impiantistica. Sarà anche l’occasione per Ispra per lanciare la collaborazione scientifica con il Cnr e Iss nonché con le Agenzie regionali sul tema del rapporto tra bonifiche e salute

Dichiarazione di Paolo Calvano – assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino Istituzionale

“Un evento di incontro e confronto delle più importanti conoscenze a livello internazionale per sviluppare il territorio in maniera sostenibile. Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta l’edizione di RemTech a Ferrara, in Emilia-Romagna. Un evento unico nel suo genere, che finalmente potrà svolgersi in presenza grazie all’importante campagna vaccinale.” Afferma l’Assessore regionale al Bilancio Paolo Calvano “La nostra regione è fondata sulla conoscenza, e vuole continuare ad essere in grado di attrarre investimenti di qualità, coniugando attenzione per l’ambiente e crescita sostenibile, favorendo il dialogo tra pubblico e privato. Questo evento” conclude Calvano “si pone in linea con il Patto per il Lavoro e per il Clima e sarà una grande occasione per programmare e progettare le future azioni in previsione degli importanti investimenti europei”

Dichiarazione di Andrea Moretti – presidente della Fiera di Ferrara

Remtech è un evento di alto profilo tecnico, unico al mondo e rappresenta un laboratorio indispensabile per lo sviluppo e la ricerca. Attorno a questo evento, nato e cresciuto a Ferrara, si concentrano le migliori professionalità, le migliori esperienze e le migliori menti che operano su temi come la bonifica dei siti inquinati, la rigenerazione urbana e l’economia sostenibile.

Temi molto attuali che hanno ormai uno storico significativo, un presente concreto e soprattutto un futuro importante per le sorti del benessere del pianeta e dei suoi abitanti.

Per questo auspico che Remtech possa contribuire anche a stimolare le coscienze e a generare consapevolezze in tutti coloro che comprendono e accolgono con favore l’importanza della salvaguardia del pianeta.

Dichiarazione di Gianluca Loffredo – subcommissario per la Ricostruzione nel Centro Italia e Advisory Board di RemTech Expo

PNRR, ricostruzione post sisma, infrastrutture sostenibili, pianificazione urbanistica e superbonus sono i temi principali su cui la comunità scientifica e tecnica , privata e pubblica, si confronterà in questa edizione. RemTech anticipa i temi del nuovo bauhaus europeo auspicato da Von der Leyen. Uniamo scienza arte e tecnologia con approccio olistico.

Dichiarazione di Marco Mari – presidente Green Building Council Italia, Esperto nel tavolo G20 Ambiente del Ministero della Transizione Ecologica, Esperto del Commissario per la Ricostrizione del Centro Italia e Advisory Board di RemTech Expo

Il recente Rapporto delle Nazioni Unite (IPCC) tristemente conferma che il cambiamento climatico continua ad avanzare. Nel 2050 il 90% degli edifici esistenti sarà ancora in piedi e la rigenerazione del parco edilizio è prioritaria per raggiungere gli obiettivi europei ed internazionali per il clima.

La comunità che si da appuntamento a RemTech e che abbiamo l’onore di coordinare e sostenere in RIGENERACITY, discute e si confronta su una transizione giusta, ispirata ai principi dell’ecologia integrale. Remtech è un’esperienza e un’opportunità unica a livello nazionale, un ponte tra culture e popoli, tra tradizioni e innovazione tecnologica, una esperienza in cui i principi e le pratiche della sostenibilità sono accolti nella cornice della meravigliosa città di Ferrara.

