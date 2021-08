“Restart”: TEDxFerrara micro-conferenze sulle ‘idee per un futuro più radioso’, il 4 settembre al Teatro Nuovo

Si intitola ‘Restart’ la terza edizione del TEDxFerrara in programma sabato 4 settembre e dedicata “alle idee per partire dal presente avviandosi verso un futuro più radioso”. L’appuntamento è incentrato su una serie di brevi e incisive conferenze, mirate a diffondere idee e informazioni innovative, programmate dalle 20 a mezzanotte al Teatro Nuovo (piazza Trento Trieste 52, Ferrara).

Chi ha il biglietto per l’evento serale potrà poi partecipare a diverse iniziative in calendario nel corso della stessa giornata di sabato 4 settembre, durante la quale sono stati organizzati dalle 8.30 alle 17 incontri, laboratori, lezioni e visite (yoga, apicoltura, teatro) per un’anticipazione della condivisione di attività e idee che si potranno seguire in luoghi diversii, sparsi sul territorio comunale della città Ferrara, tra centro storico e frazioni.

Oltre a un breve corso di recitazione con la Scuola cinematografica Vancini e a quello di inglese sulle parole più nuove, a Coronella, ad esempio, è organizzato un incontro con un maestro di arco storico, mentre a Gaibanella sarà possibile sperimentare in prima persona il contatto diretto di un apicoltore con l’arnia.

Per info e biglietti è possibile consultare il sito web tedxferrara.com.

TED (acronimo di Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione no-profit il cui obiettivo è la condivisione di idee di valore, sintetizzato nel motto “Ideas worth spreading”, idee che vale la pena diffondere. Il primo evento TED risale al 1984 e nasce come una conferenza incentrata sulla tecnologia, l’intrattenimento ed il design. Con il tempo le tematiche coperte da TED si sono estese ed oggi le conferenze TED trattano una grandissima varietà di argomenti che spaziano dalla scienza all’architettura, dal business alle tematiche globali e molto altro.

Nelle due conferenze annuali TED, esponenti mondiali negli ambiti del “pensare” e del “fare” sono invitati a tenere degli interventi della durata massima di 18 minuti, molti dei quali sono in seguito resi accessibili gratuitamente sul sito TED.com. Tra gli speaker che sono intervenuti durante le conferenze TED segnaliamo Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweale, Sal Khan and Daniel Kahneman.

Le iniziative digitali di TED includono TED.com, su cui sono postati quotidianamente nuovi TED Talks; TED Traslator, che fornisce sottotitoli, trascrizioni interattive e traduzioni realizzate da volontari internazionali; il progetto educativo TED-Ed. TED ha inoltre fondato l’Audacious Project che si approccia in modo collaborativo alla raccolta di idee con il potenziale di creare un cambiamento importante; TEDx, che supporta singoli individui o gruppi nell’organizzazione locale e indipendente di eventi in stile TED nel mondo; il programma TED Follows che aiuta gli innovatori che vogliono cambiare il mondo ad amplificare l’impatto dei loro progetti e delle loro attività.

Nello spirito delle “idee che meritano di essere diffuse”, TEDx consiste in una serie di eventi locali e indipendenti, uniti nell’obiettivo di avvicinare le persone nella condivisione di un’esperienza simile a quella proposta da TED. Ad un evento TEDx, la cui “x” sta ad indicare la natura di “evento TED organizzato indipendentemente”, si susseguono interventi dal vivo della durata massima di 18 minuti e proiezioni di TED Talks preregistrati, nell’ottica di innescare il dialogo e favorire il confronto tra il pubblico in sala. L’associazione TED fornisce una guida generale per il programma TEDx, sebbene i singoli eventi TEDx, incluso TEDxFerrara, siano indipendenti (soggetti a determinate leggi e regolamenti).

Restart

Il prossimo 4 settembre il Teatro Nuovo sarà il luogo e la data di un nuovo inizio, costruito sui lasciti della pandemia con il comune obiettivo di comprendere e capire la società per costruirla più equa, giusta e sostenibile. Gli speaker provenienti da tutta Italia, condivideranno, in uno dei posti più magici della città di Ferrara, idee che vale la pena diffondere per un futuro più radioso e comprensibile agli occhi di tutti. Nuove scoperte, idee, contenuti e modi di pensare per ispirare un pubblico sempre più desideroso di lasciarsi coinvolgere. L’obiettivo di Restart non sarà solo di condividere le idee ma anche di comprenderle e metterle a disposizione della nostra città.

L’evento inizierà ufficialmente alle 20 di sabato 4 settembre, al Teatro Nuovo con obbligatorio il Green Pass. Dopo il grande successo e partecipazione dello scorso anno, anche per questa terza edizione di TEDxFerrara – Restart ci sarà la possibilità di partecipare alle Adventures, attività trasversali che inizieranno la mattina del 4 settembre e si concluderanno nel pomeriggio.

A causa dei posti limitati delle rispettive attività, avranno la priorità per partecipate alle Adventures coloro che hanno acquistato il biglietto Early Bird, e quindi hanno acquistato il biglietto con il programma ancora da definire. Atto di grande fiducia nei nostri confronti e che ogni anno vogliamo ripagare.

Le adventures inizieranno con Yoga presso la struttura Caravanilia, a seguire Apicultura a Gaibanella, Corso di Teatro alla Scuola Vancini, conoscere e usare il legno a Un Bel Dì, conoscere il delivery da Schiaccia, corso di inglese presso MyEs e uso dell’arco a Coronella.

Anche con distanziamento e precauzioni, per il TEDxFerrara sono e saranno sempre importanti i momenti di condivisione e confronto, complementari ad altre attività che ci permettono di conoscere le bellissime peculiarità e talenti di questo territorio.

Programma del 4 settembre

TEDxFerrara 2021 – Adventures dalle 8.30 alle 17

L’Adventure powered by TEDxFerrara è un format TED che non richiede licenza ma che fa parte del progetto di network e condivisione che da sempre sposa gli eventi della community.

8.30 – 10.00

Caravanilia

Ashtanga vinyasa Yoga

9.15 – 10.30

Corte Frazza

Apicoltura

10.00 – 12.00

Un Bel Dì

UpCycling

10.30 – 12.00

Scuola Vancini

Corso di Teatro e Recitazione

12.00-13.00

Schiaccia Ferrara

Behind a Pole: il dietro le quinte del Make Poke

14.30-17.00

MyEs

Le Parole del domani

15.00 – 16.30

Arco Storico

Storia e tradizioni dell’arco

Le adventures sono riservate ai partecipanti del TEDxFerrara. Informazioni sul titolo dei talk e acquisto dei biglietti sul sito www.tedxferrara.com.

TEDxFerrara evento sarà dalle 20 alle 24 al Teatro Nuovo di Ferrara

– Silvia Semenzin | Ricercatrice

– Pierluca Mariti | Comico

– Giulia Zollino | Educatrice Sessuale

– Edoardo Mocini | Medico Chirurgo

– Barbara Zavan | Biologa

– Andrea Amaducci | Artista visivo e performer

– Maria Vittoria Baravelli | Curatrice d’Arte

– Federica Lodi | Giornalista sportiva

Il TEDxFerrara è organizzato dall’Associazione Culturale Oltre le Mura, un’associazione di ferraresi composta principalmente da under 30 con la voglia e l’interesse di porsi da intermediari tra innovazione e territorio. Oltre il TEDxFerrara, l’Associazione Oltre le Mura organizza il Ferrara Hackathon, Ragazzi Digitali e Oltre Ferrara Magazine.