‘Retrogusto’: sei aree di degustazione ogni sera da venerdì 6 a domenica 29 agosto sotto al Grattacielo

Sei diverse aree di degustazione collocate all’interno del giardino del Grattacielo/parco Marco Coletta (viale Cavour 175, Ferrara), dove si potranno trovare diverse tipologie di ristorazione. È questo il programma della manifestazione a tema gastronomico intitolata “Retrogusto by Mangiafexpo” in programma da venerdì 6 a domenica 29 agosto tutte le sere dalle 19. L’inaugurazione di “Retrogusto by Mangiafexpo” si terrà venerdì 6 agosto alle 18,30. L’iniziativa è stata presentata oggi, martedì 3 agosto, nella residenza municipale di Ferrara.

“Retrogusto” nasce qualche anno fa in una delle location storiche della città, al Mercato Coperto, dove una volta tante botteghe vendevano la materia prima, e dove oggi solo alcune attività continuano il loro lavoro quotidiano. Retrogusto ha voluto portare al suo interno attività di ristorazione e botteghe “con cucina” per ridare quel tocco di interesse e di novità ad un ambiente che già in tante città viene trasformato da mercato a mercato con cucina.

Il successo di questo evento e purtroppo l’impossibilità di riproporlo causa Covid, ci ha portato a cambiare location e periodo. Quindi perché non spostare Retrogusto in una location altrettanto simbolica per la città come i grattacieli? La riqualificazione che già questa amministrazione stava portando avanti ci ha dato l’input di portare avanti questo progetto, inserendoci nel progetto estivo ben più amplio del Comune di Ferrara, “Giardino per tutti”, con 24 serate dedicate alla ristorazione di Ferrara.

Saranno almeno 6 le aree di degustazione all’interno del giardino del Grattacielo “Marco Coletta”, dove si potranno trovare diverse tipologie di ristorazione. Ai lati della platea concerti e manifestazioni ci sarà un distributore di birre artigianali che saranno accompagnate da arrosticini e da una birreria che propone birre, vini naturali e i suoi inconfondibili hamburgher. Entrando nel centro del giardino si incontreranno delle proposte di pasta fresca dai cappelletti ai cappellacci ai passatelli. Presente anche un ristorantino poco distante dall’evento, che proporrà specialità di pesce.

Una nota macelleria diventa proporrà carne alla griglia di ogni tipo. Un tipico locale della capitale approda a Ferrara dove si mangeranno pietanze tipiche romane. Per riportarci un po’ indietro nel tempo e ritornare a giocare come una volta, non mancherà l’area per divertirsi con flipper e calcini. “Retrogusto” ai giardini del grattacielo vuole ricreare un ambiente un po’ vintage, rilassante e dei tempi passati, per gustare buon cibo, in un ambiente gradevole e allo stesso tempo coinvolgente, sia per gli adulti, che per i bambini, per le famiglie, per i buongustai, per gli amanti della musica, per i nostalgici, insomma un po’ per tutti.

Info su mangiafexpo.com/retrogusto.