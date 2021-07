Riapre lo sportello Hera di viale Cavour a Ferrara

Da martedì riapre il punto di contatto cittadino per i clienti ferraresi.

Torna operativo lo sportello clienti di viale Cavour 38, a ridosso del centro della città di Ferrara, che accoglierà i clienti il martedì e il venerdì dalle 8 alle 12.30, il giovedì dalle 13.30 alle 16 e affiancherà lo sportello clienti di via Diana, aperto da lunedì a giovedì dalle 8 alle 15 e venerdì e sabato dalle 8 alle 13.

Il Gruppo Hera mette inoltre a disposizione altri canali di contatto come il servizio clienti telefonico (che risponde alle chiamate gratuite al numero 800.999.500 per le famiglie e al numero 800.999.700 per partite IVA e Aziende, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 ed il sabato dalle 8 alle 18; negli stessi orari, per informazioni specifiche sul servizio di raccolta rifiuti e sulla tariffa puntuale, è inoltre disponibile il numero verde 800.862.328), il sito web (www.heraonline.it) e la app (MyHera) che rendono possibile la gestione delle utenze in piena autonomia.