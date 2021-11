‘Ricavato dal pieno’: Davide Formenti presenta il suo libro giovedì 4 novembre alle 18 alla Biblioteca Bassani di Barco

Sono ambientate in un futuro prossimo a venire le vicende raccontate da Davide Formenti nel libro ‘Ricavato dal pieno’ che giovedì 4 novembre 2021 alle 18, sarà protagonista del nuovo appuntamento del ciclo ‘Pomeriggi d’autore’ nell’auditorium della biblioteca comunale Bassani di Barco (via Grosoli 42, Ferrara). Dialogherà con l’autore Cinzia Berveglieri.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati, fino a esaurimento posti. Per accedere è obbligatorio esibire la certificazione verde Covid-19, il cosiddetto green pass.

Il racconto è ambientato in una piccola azienda di automazione della tranquilla provincia di Ferrara ai bordi esterni della ben nota Packaging Valley in un futuro prossimo a venire. Le quotidiane vicissitudini della dura convivenza aziendale vengono stravolte da una bizzarra richiesta da parte di un ente governativo di costruire la macchina di tutte le macchine. Al signor Lonicera, proprietario dell’azienda, l’ardua decisione di accettare o meno la proposta che potrebbe cambiare per sempre le sorti della Lonicera Enterprise S.p.A. e… dell’intero universo! Pur frutto di fantasia, non si esclude possiate ravvisare nei vari personaggi similitudini con figure di cui avete fatto esperienza. Un invito dell’autore a condividerle.