Riccardo Nencini a Ferrara con il suo romanzo storico sull’omicidio Matteotti – VIDEO

Giacomo Matteotti è stato il primo vero antagonista di Mussolini, ed è stato il fantasma che ha aleggiato sul Fascismo per tutta la durata della dittatura. E’ il romanzo di Riccardo Nencini, dal titolo ‘SOLO’ (Ed. Mondadori) che ricostruisce in forma storica la vita del deputato di Fratta Polesine e che il senatore socialista ha presentato in questi giorni anche a Ferrara.

Una figura storica importante quella di Matteotti, che lascia un segno indelebile e rimanda a valori, ideali e temi nei quali si riconosce lo stesso senatore Nencini