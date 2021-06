“Ricette e racconti di cucina” di Alda Pellegrinelli: presentazione domani alle 17 all’Ariostea e su YouTube

Raccoglie piatti famosi o frutto di invenzione, ma anche vicende ad essi legate, il libro di Alda Pellegrinelli ‘Ricette e racconti di cucina’ che domani, venerdì 4 giugno alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea e in diretta sul canale YouTube dedicato. Nel corso dell’incontro, con il patrocinio del Gruppo Scrittori Ferraresi, dialogherà con l’autrice Nicoletta Zucchini. Parteciperà online Maura Pontoni, responsabile de ‘L’Orto della Cultura’.

Non una semplice raccolta di ricette ma anche un omaggio ad alcuni personaggi e luoghi del passato lontano o recente, ai quali è legata l’invenzione di ricette divenute famose, come la “Neve di latte” o il “Pollo alla Marengo”; un omaggio inoltre alla creatività degli amici le cui invenzioni ai fornelli trovano spazio nella parte centrale del libro; infine, a completare la raccolta, le ricette dell’autrice, nel segno della semplicità e della tradizione tramandatale dalle donne di casa, prima fra tutte la madre Rosa alla quale è dedicato il libro.

– In questa fase di ripresa delle attività culturali il numero di posti disponibili in sala Agnelli resta ridotto a 36. Rimane inoltre previsto il rispetto da parte del pubblico dei protocolli anti covid: misurazione della temperatura corporea con termoscanner; sanificazione delle mani; uso della mascherina per tutta la durata dell'incontro; mantenimento della distanza di sicurezza; utilizzo delle sole sedie indicate dagli appositi cartelli.