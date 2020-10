Ricicletta apre nella nuova sede presso Factory Grisù il 2 novembre

Da lunedì 2 novembre Officine Ricicletta aprirà nella nuova sede di via Poledrelli 21 a Ferrara, presso Factory Grisù, a due passi dal centro storico e dalla stazione ferroviaria.

Tutto questo è stato possibile soprattutto grazie alle oltre 33 mila firme raccolte la scorsa estate su Change.org, dove a tanti ferraresi si sono uniti cittadini di tutta Italia e non solo, per salvaguardare un progetto che coniuga con successo l’inserimento lavorativo di persone fragili, la salvaguardia dell’ambiente e la mobilità sostenibile.

La petizione era stata lanciata in seguito alla sopravvenuta notifica di sgombero della sede storica di via Darsena entro settembre 2020 (scadenza prorogata al 30 ottobre) per via dei lavori di riqualificazione dell’ex Mof.

Grazie a tale mobilitazione, il Comune di Ferrara si è speso per trovare insieme alla cooperativa Il Germoglio questo nuovo spazio in cui ospitare i nostri laboratori per circa un anno, in attesa di trovare una soluzione definitiva.