Riduzioni Hera sulla Tariffa Corrispettiva Puntuale per utenze non domestiche a seguito dell’emergenza Covid-19

A causa della situazione determinata dall’emergenza sanitaria COVID-19, in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera 158/20 emanata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sono applicate per l’anno 2020, riduzioni tariffarie sulla Tariffa Corrispettiva Puntuale a favore delle utenze non domestiche presenti sul territorio che hanno sospeso obbligatoriamente l’attività o l’hanno esercitata in forma ridotta.

Le riduzione vengono applicate d’ufficio da Hera per tutte le utenze che sono rimaste chiuse obbligatoriamente e sono state identificate dai codici ATECO.

Come illustrato nelle pagine internet di Hera, relativamente alle utenze non domestiche per le quali non è possibile applicare d’ufficio la riduzione, è necessario fare domanda rivolgendosi al numero verde Hera (800.862.328) o presentandosi agli uffici della società multiservizi in via Cesare Diana dichiarando il periodo di chiusura. A fronte della domanda verrà applicata la riduzione per il periodo di chiusura dichiarato.

“E’ importante garantire in questa fase la massima trasparenza e la massima chiarezza sulle opportunità fornite dalla normativa alle attività in difficoltà – afferma l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni -. Per questo motivo come Amministrazione comunale abbiamo deciso di rilanciare questa importante notizia che, per chi non l’avesse ancora ricevuta, potrebbe rappresentare un risparmio importante in bolletta. Tramite Ferrara Rinasce abbiamo concesso finanziamenti a fondo perduto per contribuire anche alle spese più varie, come appunto le bollette, ma è importante che le attività sappiano che ci sono altri strumenti a loro disposizione per ridurre ulteriormente i costi”.

Link alla pagina Hera: https://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_servizio_ambiente/casa_ambiente_differenziata/pagina1544-32152.html

Servizio Clienti Hera 800.862.328

Sportello Clienti Hera via Cesare Diana 40 (lun.-gio. 8-15, ven. sab. 8-13)