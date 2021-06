Riforma del Fisco: raccolta firme di Forza Italia, a Ferrara, sabato 12 giugno

“Entro fine luglio sarà presentata la legge delega di riforma del fisco. Forza Italia Emilia-Romagna, ha annunciato il Sen. Enrico Aimi coordinatore regionale, farà sentire la propria voce, forte e chiara, su quello che è un tema storico del partito azzurro. Tetto massimo della imposizione fiscale da inserire in Costituzione al 33%, blocco delle cartelle esattoriali, pace fiscale, flat tax per il ceto medio, no tax area fino a 12mila euro, eliminazione delle tasse di successione, stop definitivo alle patrimoniali, sono solo alcuni dei temi che porteremo all’attenzione dell’esecutivo di cui Forza Italia è responsabilmente parte”.

“Già dal prossimo week end – si legge nel comunicato stampa di FI – saremo in ogni provincia dell’Emilia-Romagna con i banchetti nelle piazze e con una importante opera di raccolta firme per chiedere meno tasse, contenimento della pressione fiscale e iniziative a supporto di imprese e famiglie, fuori dalla deriva ideologica della lotta di classe e della redistribuzione del reddito”.

A Ferrara sabato 12 giugno Forza Italia sarà in Piazza Trento Trieste (marciapiede lato McDonald) dalle ore 10 alle ore 12.30 con dirigenti e militanti.

“Forza Italia torna dunque protagonista della politica attiva, accanto alle persone, per ascoltare e accogliere le istanze dei territori. Attendiamo tanti cittadini ai nostri gazebo, pronti a recepire richieste e proposte: insieme siamo certi che faremo davvero la differenza” sottolinea Matteo Fornasini, coordinatore di Forza Italia a Ferrara