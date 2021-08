RIPARTE IL CAMPIONATO DI FLAG

Aquile in campo domenica al Mike Wyatt Field per difendere il secondo posto

Riprende domenica il campionato di flag senior di 2 Divisione con le Aquile di nuovo in campo tra le mura amiche del Mike Wyatt Field, terzo ed importante appuntamento della stagione regolare che al momento vede le Aquile allenate da Andrea Golfieri al 2° posto del girone Nord Est. Giornata che si preannuncia piuttosto impegnativa per il team estense che disputerà ben 4 partite, una contro ogni avversaria del girone; a partire dalle 11 contro i Thunders Trento, capolista del girone per poi tornare in campo alle 12.20 contro Braves Bologna ed alle 13.40 contro Flag Academy Trieste e infine alle 15 per chiudere contro il fanalino di coda del girone, gli Hogs Reggio Emilia. Giornata importante in chiave playoff con i Thunders Trento che già si sono rivelati un osso duro per gli estensi e con tanta attenzione a Trieste che si trova in terza posizione nel girone e potrebbe insidiare il 2° posto degli estensi. Coach Golfieri ha comunque lavorato con lo staff ed i giocatori nella pausa estiva per affrontare al meglio questa giornata: “ In queste settimane abbiamo rivisto gli schemi di gioco e sicuramente scenderemo in campo con qualche variante, specialmente in vista della partita contro i Thunders, ottima squadra che richiede sempre una preparazione attenta. Siamo pressoché al completo, con il recupero di Brunetti reduce dall’infortunio di un mese fa a Trento e pronti ad affrontare questa giornata che si preannuncia intensa con 4 partite consecutive nelle quali sarà importante gestire anche i cambi. In attacco è confermato come qb Negretto ma ci sono anche gli ottimi Rossi e Golfieri pronti a subentrare e comunque ad allenamento ho visto tutti i giocatori carichi e determinati” Obiettivo principale delle Aquile è mantenere il 2° posto del girone in chiave playoff e se con i Thunders Trento unica squadra del campionato a punteggio pieno il risultato non è vincolante far punti sulle inseguitrici darebbe solidità alla classifica estense. Come di consueto lo stadio di via Cimarosa sarà aperto al pubblico ( si richiede il Green Pass) e le partite inizieranno alle ore 11.00 per concludersi verso le 17.00.