Riparte la stagione al Teatro Comunale di Ferrara con il doppio spettacolo di musica e danza

Riparte, con una serata speciale, la stagione al Teatro Comunale di Ferrara con il doppio spettacolo di musica e danza dedicato al padre fondatore della musica d’avanguardia del Novecento.

Sabato 15 maggio alle ore 19,30 al Teatro Comunale di Ferrara (corso Martiri della Libertà 5), ad aprire la serata sarà il concerto 19’40’’ On Cage con il poliedrico e affermato gruppo 19’40’’, composto dal duo Sebastiano De Gennaro ed Enrico Gabrielli, che si esibirà dal vivo per un concentrato in venti minuti di musica distesa e densissima. Un repertorio di brani assai variegati tra loro, che si fondono nell’immaginario del celebre compositore statunitense.

A seguire, il palcoscenico ospiterà lo spettacolo Dialogo Terzo: IN A LANDSCAPE, un lavoro sulla ripetizione manifestata attraverso i movimenti geometrici e sincronici dell’hula hoop, ultimo tassello del progetto “Dialoghi” firmato da Alessandro Sciarroni per CollettivO CineticO. L’opera prende ispirazione dall’omonimo brano di John Cage, eseguito live dal musicista Stefano Sardi, composto per “quietare la mente e disporla agli influssi divini”. Energie diverse, insieme spettacolo e meditazione sia per chi è in scena, sia per chi osserva.

I biglietti – da 9 a 25 euro – sono acquistabili in biglietteria del Teatro e online, come anche i biglietti per lo spettacolo La Edad de Oro di Israel Galván (da 14 a 32 euro), in programma il 20 maggio. La biglietteria è aperta mercoledì e venerdì (ore 16-19,30) e sabato ore 10-12 e ore 16-19,30. Per info: [email protected]